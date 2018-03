O dia em que Centeno cometeu um (grande) deslize

mais votado

o dia em que Centeno cometeu(grande)deslize. LOL

Há 1 hora

Boa noite;

o dia em que Centeno cometeu(grande)deslize porque deu boas noticias de Portugal que beneficia todos os Portugueses. LOL. Hoje Centeno, Aludindo à meta do défice de 1,1% para 2017, Mário Centeno mostrou-se "bastante confiante no resultado orçamental de 2017".É um resultado muito muito positivo e reflete o excelente estado da economia, o impacto nas receitas, mas também o enorme rigor com que Portugal tem executado os seus programas de despesa", considerou o governante

Já questionado sobre o facto de Portugal ter colocado hoje 1.250 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 10 e 27 anos às taxas de juro de 1,778% e 2,8%, respetivamente, inferiores às dos anteriores leilões comparáveis, o responsável pela pasta das Finanças vincou que esta é "uma das boas notícias do dia". Eu gosto de saber que Portugal e os Portugueses são GRANDES.