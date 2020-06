Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 14 de junho de 2020 às 21:30

O dinheiro não chega onde devia chegar

Olha-se para as medidas que o governo adotou para combater a pandemia e fica-se com a sensação de que ficou aquém do que devia fazer: atrasos nos processos (até deram jeito: gastou-se menos...), aumento da dívida a fornecedores, linhas de crédito e garantias insuficientes, etc.