O dr. Costa e a “Introdução ao Estudo da Economia”

A medida chegou com a apresentação do programa do Partido Socialista: a adoção da semana de quatro dias. É surpresa? Não. Em campanha eleitoral vale tudo… veja-se, a par desta, outra medida: o aumento do salário mínimo para 900 euros. É exequível? De maneira nenhuma. Se a economia portuguesa não aguenta o aumento do salário mínimo para 705 euros (é por isso que o Governo inscreveu uma ajuda

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...