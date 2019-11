Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 06 de novembro de 2019 às 21:30

O dr. Louçã e a Esquerda faz de conta

Não deixa de ser irónico ver alguém que aceitou um poleiro no Banco de Portugal (ao que o dr. Costa chegou …) criticar o dinheiro que o Estado injetou nos bancos, com o patrocínio do mesmo banco central.