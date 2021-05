O “faz de conta” do Bloco de Esquerda

Quando a líder do Bloco põe as leis laborais e a saúde em cima da mesa, sabe perfeitamente que é muito difícil o governo fazer cedências nestes pontos (sobretudo agora, que em troca da “bazuca”, Bruxelas exige reformas estruturais). Se por algum milagre o PS voltar atrás, o Bloco saiu por cima. Se não o fizer, sempre poderá dizer às suas hostes “Não podíamos pactuar com aquilo”.