O fundamentalismo ambiental tem custos

No espaço de dois dias ouvimos uma curiosa confissão do primeiro-ministro e do Presidente da República em relação aos combustíveis. António Costa disse que a emergência climática não desapareceu e, imagine-se, “sabemos que combater a emergência climática tem custos”. Depois veio o Presidente da República dizer que a lei que limita as margens de comercialização de combustíveis

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...