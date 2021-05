O Governo teve medo de confrontar o futebol

Há uma semana que se sabia dos preparativos da festa do Sporting: autocarro para percorrer a cidade de Lisboa com os jogadores, buzz de adeptos, nas redes sociais, a combinarem ajuntamentos, preparativos para as celebrações, etc.





Mesmo que as autoridades nada tivessem ouvido, tinham obrigação de perceber que quem não ganhava o campeonato há 19 anos ia perder a cabeça. Como perdeu...