O mau hábito de usar sicários políticos

Gouveia e Melo tem sido uma lufada de ar fresco desde que foi nomeado. Deixou a ideologia para trás, não tem pejo em usar as expressões certas, mostrou que percebe de logística, admitiu chamar as farmácias se for preciso e... não se coibiu de dizer que a vacinação no 1.º trimestre vai ficar muito abaixo do planeado.