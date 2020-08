Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 12 de Agosto de 2020 às 21:30

O país da Champions... e de Reguengos

É isto que António Costa faz bem: pega nas coisas mais insignificantes e transforma-as em vitórias do Governo. O mesmo se diga do Presidente da República. Mas enquanto os dois se deleitam com feitos de duvidosa utilidade, os problemas do país mantêm-se.