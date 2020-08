Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 24 de Agosto de 2020 às 21:30

O país? O país que se lixe...!

O que a extrema-esquerda está a dizer é que não quer saber da desgraça que se abateu sobre a economia. Para estes partidos não existe quebra violenta do PIB, falências em alta, disparo do desemprego e do défice orçamental... e já preparam várias guerras.