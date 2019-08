Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 25 de agosto de 2019 às 21:30

O PCP é um aliado confiável para o PS?

Há uns meses um membro do atual governo dizia-me estar mais à vontade com o PCP do que com o Bloco de Esquerda. Quando lhe perguntei porquê, respondeu: "É mais confiável. Dali sabemos o que esperar".