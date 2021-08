O primeiro-ministro não ouve o Presidente

Apesar da justiça das críticas da sociedade civil e do Presidente da República ao PRR, o mais certo é o governo insistir na teimosia e levar a sua avante. E com isso desperdiçar mais uma boa oportunidade para Portugal fazer as reformas de que precisa para crescer (pelo menos) o que crescem os ex-países de Leste.