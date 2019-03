Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 11 de março de 2019 às 21:38

O PS dá-se mal com o escrutínio Que o PS se dá mal com o escrutínio, já sabíamos. Que a generalidade da Imprensa, exceto raras exceções, se cale perante esta despudorada tentativa de controlo político do banco central, que viola legislação comunitária, é uma vergonha.