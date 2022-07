O PSD já não quer ser o PS? Boa notícia!

O congresso do PSD trouxe uma orientação nova ao partido pela mão de Luís Montenegro. A avaliar pelas palavras do novo líder, o PSD deixou de ser a muleta do Partido Socialista. Onde a direção anterior, liderada por Rui Rio, apresentava uma postura de disponibilidade permanente para acordos com o PS, sempre recusada por António Costa, agora aparece um partido com princípios e personalidade própria. E, mais importante do que

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...