O que é melhor? Recessão ou inflação controlada?

O Presidente da República faz tiro ao alvo ao BCE por este subir taxas de juro. O primeiro-ministro avisa o BCE que uma recessão (provocada pela subida dos juros) agravará a situação social. Até a nomeada vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo, alvitra que é preciso fazer uma pausa no processo de normalização monetária do BCE para não provocar uma recessão.





...