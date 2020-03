Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 25 de março de 2020 às 21:30

O superávite que vem com problemas de consciência

Está na cara (percebeu-se cedo em 2019...) que o ministro das Finanças fez tudo para chegar ao final do ano com excedente. Como esperava sair este ano, queria levar com ele o troféu de primeiro superávite da Democracia. Só há um problema: os custos.