Os brioches de João Leão

Ele é bónus no subsídio de desemprego (o mínimo ficou em 509,6 euros). Ele é aumento do salário mínimo (705 euros). Ele é “bónus” de 89 milhões no IRS (fruto da mexida nas tabelas de retenção na fonte). Ele é aumentos de 0,9% na função pública (mais os reformados) mesmo com o país em duodécimos. Ele são as notícias (João Leão dixit)

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...