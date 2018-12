Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 27 de dezembro de 2018 às 21:30

Os sindicatos estão nas 7 quintas As coisas já estavam difíceis para o governo devido à onda de greves que assola o país. Mas depois do veto presidencial ao diploma da recontagem do tempo de serviço dos professores, ficaram ainda mais complicadas.