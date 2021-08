Pedro Nuno Santos tem as orelhas a arder

O senhor O’Leary, CEO da Ryanair, veio a Lisboa queixar-se de que a TAP está a limitar o aumento de voos de e para Portugal ao bloquear a libertação de slots que não usa no aeroporto de Lisboa. O assunto ganhou destaque desde que as ajudas do Estado à TAP passaram a investigação aprofundada da Comissão Europeia.





