Pela boca morre o peixe. Perdão, Costa…

A última de Costa & Cia é a reforma da Segurança Social. No debate com Cotrim Figueiredo, o 1º ministro atirou-se às mexidas no sistema de pensões, recusando a privatização (na verdade não há qualquer privatização; além de que convém lembrar que o dinheiro não é do Estado; é dos portugueses).