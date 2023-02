Populismo… à custa das empresas

A Galp registou lucros históricos (881 milhões de euros) em 2022. No entanto, segundo o CEO, perdeu dinheiro no gás. Isso deve-se, segundo Filipe Silva, ao facto de a empresa não produzir muito gás (ao contrário dos concorrentes). “Temos de comprar a maior parte a terceiros, que tiveram eles próprios as suas restrições. Enquanto outros tiveram resultados recorde no gás, a Galp perdeu dinheiro. Mas isso vai mudar em 2023”

