Primeiro-ministro receou o superávite orçamental

Durante semanas, o Governo ouviu as críticas de analistas, comentadores e da oposição sobre a forma como atribuiu apoios para limitar o impacto da inflação no rendimento das famílias. Críticas com razão de ser: que sentido faz ajudar todos os cidadãos em vez de centrar os apoios nas famílias mais carenciadas (contrariando até as opiniões de instituições como FMI, BCE, Comissão Europeia e OCDE)?

...