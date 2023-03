PS criou um ativo tóxico. E tramou-se

O governo criou, com a nacionalização da TAP, um ativo tóxico. O que se faz a um ativo tóxico? Despeja-se rápido. Foi o que fez António Costa seguindo o conselho do seu guru Luís Paixão Martins. Problema: a toxicidade da TAP é tão grande que não se consegue livrar do problema de uma penada.