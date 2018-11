Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 26 de novembro de 2018 às 21:30

Quanto vale a palavra do Governo? Zero!!! Conhece aquele país onde o Governo jura que cria as melhores condições para o investimento, nomeadamente estrangeiro? É o mesmo país onde as leis fiscais mudam de um ano para o outro. Para pior.