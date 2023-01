Quem não deve… teme?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na semana passada, ao ver-se rodeado de jornalistas que queriam o comentário de Fernando Medina sobre a crise no Governo, o ministro das Finanças ensaiou pose de Estado. Mas teve dois momentos maus: 1 – Quando mostrou agressividade para com o repórter da CMTV; 2 – Quando resolveu socorrer-se do 25 de Abril como arma contra a “perseguição” de que se diz alvo de jornalistas e comentadores.





...