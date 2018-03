Saudades de Belmiro de Azevedo

mais votado

Porra!Enganei-me de NOVO. LOL

Há 2 horas

Boa noite;

O Sr, Camilo é muito previsível.Engana-se muitas vezes e tem muitas dúvidas.É o antónimo de Cavaco Silva.LOL.

É sempre negativo e acredita piamente na Premonição( chegada do Diabo).As suas criticas tem sempre o mesmo objetivo.Desacreditar o atual Governo apoiado pelos partidos de esquerda,PS,PCP e BLOCO.Assim é difícil Sr. Camilo,muito difícil,porque manter esse registo e ao mesmo tempo conseguir fundamentar e estruturar a sua opinião com fatos só está ao alcance de Grandes''profetas''LOL.

Em baixo o grande elogio que o Sr. Belmiro fez ao Socrates em 2007. Disse: o "país precisa de pessoas assim".Na "Gr. Entrevista",emitida na RTP(ver em baixo),Belmiro afirmou que "o 1ºministro, além de trabalhar muito,comanda uma equipa".

Acrescentou que Sócrates age como um verdadeiro "presidente" do Conselho de Administração de uma empresa e o"país precisa de uma pessoa assim".

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/o_pais_precisa_de_pessoas_assim