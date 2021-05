Um país de falsas virgens e hipócritas

De repente, Portugal acordou para o problema dos imigrantes mal alojados, que trabalham em condições duras no Alentejo, a fazer aquilo que os portugueses não querem fazer. O presidente da câmara lá do sítio (já olhou para o seu currículo?) aparece perante as televisões a falar de uma realidade que, na verdade, sempre conheceu. E, depois de levantar suspeitas sobre tudo e mais alguma coisa, diz que não pode fazer acusaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...