Uma longa tradição socialista

Há sete anos, António Costa inaugurava o seu consulado com uma promessa: austeridade nunca mais. Bloco e PCP, temerariamente, fizeram o mesmo. No início da terceira legislatura de Costa, as coisas mudaram radicalmente: o Governo apareceu com uma fórmula que corta pensões para o futuro (tentando fazê-la passar por entre os pingos da chuva); vende a ideia de que o sistema de pensões está falido (depois de há três meses ter dito

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...