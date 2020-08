Mudança de paradigma: inflação precisa-se!

O final do mês de agosto trouxe uma mudança de paradigma que é muito bem recebida e que demonstra, por um lado, que a política monetária dos últimos anos não teve o impacto desejado no crescimento económico e sobretudo na evolução da inflação e, por outro lado, que os bancos centrais estão atentos e determinados em agir no sentido de mudar o rumo dos acontecimentos.





Na minha opinião, a nova posição do FED (Reserva Federal Americana) apresentada no dia 27/8 pelo seu presidente Jerome Powell é uma das mais importantes deste ano e dos últimos anos.





O FED vai tolerar que, em determinados momentos e com vista a fomentar o crescimento económico e o pleno emprego, a inflação possa superar temporariamente o target de 2%.





Claro que esta estratégia terá mais sucesso, caso seja acompanhada pelo Banco Central Europeu (BCE) e por outros bancos centrais mundiais.





Os estímulos massivos de liquidez não tiveram o impacto desejado no crescimento económico. E com a crise pandémica e económica atual é fundamental e urgente minorar os estragos.





Por exemplo, o balanço do BCE cresceu 36% desde 25 de fevereiro de 2020 (período antes do início da crise na Europa) até 25 de agosto de 2020, passando de 4,7 triliões de euros para 6,4 triliões de euros.





Por outro lado, a taxa de depósito do BCE está em -0,5%. Mas mesmo com esta política monetária significativamente expansiva, a inflação está abaixo de 0,5% na Zona Euro.





Mais preocupante que termos uma inflação um pouco mais elevada que o target é estarmos a caminhar para uma situação de deflação, impulsionada pela pandemia e pela crise económica que vivemos.





Este nível de inflação muito baixa e sem dar mostras de subir e o nível exageradamente reduzido das taxas de juro têm efeitos nocivos há vários anos na poupança.





Adiam-se decisões de investimento por parte das empresas, os aforradores particulares têm uma taxa de rendibilidade das suas poupanças perto de 0% e os investidores institucionais já investem em ativos financeiros que em vez de receberem juros, têm de pagar a quem os emite (por exemplo, as obrigações alemãs que são uma espécie de bem de luxo).





Este é de facto um grande problema que está a aumentar com a crise atual.





Portanto, esta mudança é a todos os níveis muito importante. Mais uma vez são os americanos a tomar a dianteira, enquanto a Europa vai sempre a reboque e por vezes a muito custo.





Christine Lagarde e outros banqueiros centrais devem articular-se com Jerome Powell nesta mudança, para bem da economia europeia e da economia mundial.





As previsões de queda do PIB em 2020, que em alguns países nunca aconteceram desde que há registos estatísticos, são um grave problema.





E ainda por cima, uma segunda vaga da covid-19 não pode ser descartada, uma vez que já estamos a ver os números de Espanha, França e Alemanha a subirem nas últimas semanas (e também os de Portugal). O mês de setembro será crucial para vermos a evolução do número de casos da doença, devido ao regresso de muitos portugueses de férias e devido sobretudo ao início do ano escolar.