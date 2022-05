O elevado endividamento de algumas empresas públicas é muito preocupante

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) apresentou no dia 10 de maio um relatório sobre o Setor Empresarial do Estado (SEE).





E as conclusões são muito preocupantes. No final de 2020, num universo de 143 empresas públicas, 33, ou seja 37,5% do total, estão com capitais próprios negativos, situação que se designa habitualmente por falência técnica.