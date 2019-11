Salário mínimo versus salário médio

Há muitos anos que lidero equipas de trabalho e uma das máximas que tento prosseguir, é que quanto mais contente estiver a equipa (entenda-se com melhores condições de trabalho e remuneração), maior é a produtividade e melhor é o ambiente de trabalho.

Anualmente, os jornais e as televisões ocupam demasiado tempo com esta questão do salário mínimo. E demasiado tempo, porquê?