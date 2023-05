Novas abordagens para financiamento de projetos Net Zero

As empresas estão a repensar a forma de aceder a capital para apoiar as transformações net zero, à medida que empresas e governos estão a estabelecer metas com o objetivo de abrandar o aquecimento global, em 1,5 graus celsius, até 2030. Mas para atingir esta meta é necessário planeamento, assim como novas fontes de capital para financiar a transição para a neutralidade carbónica.