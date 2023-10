Um desabafo honesto

Nos dias que correm, sinto-me desiludida. Desiludida com o triunfo do radicalismo. Desiludida pelo desapego com a humanidade, com a empatia, e com a solidariedade. Desiludida por olharmos para percentagens, e não para vidas. Desiludida por falarmos de boa e má violência, e pouco ou nada de paz.