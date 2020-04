Grande quarentena

Progressivamente e na medida em que os dados sobre infetados com covid-19 estabilizavam, a evolução dos índices bolsistas, dados do emprego e decisões das autoridades monetárias passaram a congregar maior interesse.

Esta semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou as suas projeções de primavera. O impacto na atividade económica da pandemia associada à covid-19 é avassalador, fazendo empalidecer a Grande Depressão da 2009. Prevê-se uma quebra do produto mundial de 6,1% em 2020 seguida de uma recuperação de 4,5% em 2021. Tão relevante como analisar as projeções divulgadas e comparar com anteriores recessões é verificar o anormalmente elevado grau de incerteza associado. Ainda mais que habitualmente, a verificação de cenários mais ou menos benignos radica nas próximas decisões das autoridades.





Trilhando caminhos inexplorados, os agentes económicos buscam pistas de leitura das tendências: o FMI enquadrou as suas previsões para 2020 na crise de 2009; vários grupos de investidores procuram referências em crises sanitárias anteriores (peste negra no século XIV ou gripe espanhola de 1918-20), os mercados financeiros têm sofregamente seguido a divulgação de indicadores de alta frequência para aferir a severidade da crise e tendências futuras. Numa primeira fase dominada por forte redução de posições de risco e preferência por liquidez, a divulgação dos números de infetados nas economias desenvolvidas atraía todas as atenções. Progressivamente e na medida em que os dados sobre infetados com covid-19 estabilizavam, a evolução dos índices bolsistas, dados do emprego e decisões das autoridades monetárias passaram a congregar maior interesse. Presentemente, aguarda-se atentamente a publicação de números relativos a: produção industrial, sentimento dos consumidores, vendas a retalho, medidas de estímulo económico decretadas pelas autoridades – sinal de gradual normalização. Progressivamente, a crise económica parece sobrepor-se à crise sanitária/humana.