Interrupção de jogo

No início de 2023, os temas dominantes e as perspetivas são relativamente consensuais: desaceleração da inflação e risco de recessão nas economias desenvolvidas, em parte resultado da normalização da política monetária. Portanto, antecipa-se a interrupção do ciclo de subida de taxas diretoras pelas autoridades monetárias até final deste ano.