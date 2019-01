2019 - Ano de transição? Para onde? - (II)

1. Uma das questões com que a Europa do euro se debate, neste início de 2019, decorre - como referi no último artigo - dos reflexos da saída de Draghi sobre a condução da política monetária única. A importância desta questão resulta do impacto potencial das decisões do BCE sobre a complexa situação financeira em que se encontra a generalidade das economias do euro. Na verdade, para além dos elevados níveis de dívida com que algumas economias se debatem, a intermediação financeira e o financiamento permanecem dependentes dos bancos ainda a recuperar da crise e de mercados bancários fragmentados. Situação que se reflecte negativamente no financiamento da actividade económica - sobretudo das PME.

Na economia portuguesa - e deixando de lado o financiamento que depende dos programas e das linhas de crédito controladas por organismos públicos - a oferta de financiamento encontra-se condicionada por três tipos de factores: a actual organização e funcionamento dos nossos mercados financeiros - bancário e de capitais; o nível historicamente baixo da taxa de poupança; por último, o elevado endividamento da nossa economia.

A avaliação dos bloqueamentos que travam o crescimento da nossa economia deve ser feita à luz das implicações deste quadro, tanto sobre o financiamento da actividade económica, como sobre as expectativas e as decisões dos agentes económicos internos - públicos e privados. Neste quadro - que em grande parte resulta de distorções e desequilíbrios estruturais - assume particular importância a taxa de poupança interna. Esta encontra-se a um nível historicamente baixo - dos mais baixos da zona euro - como resultado de um complexo conjunto de factores que reduzem a poupança das famílias, das empresas e do sector público. Factores que vão desde a carga fiscal - sobre grupos sociais com alguma capacidade de aforro - aos hábitos de consumo, passando pela distribuição de rendimentos, pelo baixo nível de capitalização das empresas e pelo elevado serviço da dívida pública. As baixas taxas de remuneração da poupança praticadas pelos bancos representam um factor adicional de pressão negativa sobre o aforro. Como resultado, a baixa taxa de poupança reduz a nossa capacidade para financiar de forma autónoma o investimento, aumentando a dependência dos mercados externos. Embora o custo actual do financiamento se encontre a níveis relativamente baixos, como reflexo da acção do BCE, é de esperar que a prazo venha a incorporar o elevado nível da dívida externa. Em particular se a Europa do euro não der, em tempo útil, novos passos no caminho da integração financeira.

2. É neste contexto que deve ser avaliada a capacidade do nosso sistema financeiro para financiar o esforço de investimento de que depende a evolução da produtividade e da capacidade produtiva da nossa economia. Capacidade condicionada pela convergência de vários factores: no caso dos bancos, estes estão a reagir a condições regulatórias e prudenciais adversas através da compressão das suas operações e da recentragem do seu modelo tradicional de banca comercial. Procuram sobretudo proteger o seu capital, reduzir custos e tirar partido do actual acesso fácil a liquidez a baixo custo; quanto ao mercado de capitais a sua atrofia torna-o irrelevante. Trata-se de um contexto desfavorável ao financiamento do investimento que, pelo menos em parte, reflecte bloqueamentos que estão igualmente presentes noutras economias do euro (a continuar noutro dia).

Economista

Artigo está em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico