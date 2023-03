A agenda do trabalho digno e a cooperação leal: até onde?

O Artigo 12º- A aprovado no âmbito da agenda do trabalho digno contempla a introdução de novos requisitos de presunção de contrato de trabalho para o serviço prestado através de plataformas eletrónicas, além da presunção que resulta do já conhecido e em vigor artigo 12.º do Código do Trabalho, a qual tem sido objeto de alargada e estabilizada doutrina e jurisprudência.