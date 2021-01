A atividade imobiliária tem de manter-se para bem da economia

Perante uma das maiores crises verificadas nas últimas décadas, torna-se fundamental a manutenção das principais atividades estruturantes do país onde se incluem os setores imobiliário e da construção, estas áreas têm-se mostrado resistentes e resilientes ao impacto da pandemia, voltando uma vez mais a destacar-se como um importante motor na recuperação da economia nacional. Já em Junho do ano passado, à saída do último confinamento, o Banco de Portugal reconhecia que estas atividades estão mesmo a impedir uma recessão maior a nível nacional.

Neste atual confinamento, é essencial para ultrapassar a atual crise pandémica não deixar este setor estagnar. Deste modo a carta aberta ao Governo e ao Presidente da República assinada pelos principais operadores do setor imobiliário é um reflexo das fortes preocupações, relativamente ao impedimento da manutenção da sua atividade num contexto em que muitas outras, na cadeia de valor, se continuam a fazer nomeadamente a construção, a promoção, a venda direta, o financiamento bancário, as escrituras e todos os demais atos relacionados.

Torna-se por isso essencial incluir nas atuais exceções existentes o rápido enquadramento das atividade imobiliárias. A sua solicitação pelas cerca das 7500 empresas do setor e pelos seus mais de 50.000 profissionais é fundamental para que esta atividade não fique à deriva e entregue a si próprio. Aquilo que se solicita é a possibilidade de manter o contexto das visitas aos imóveis por marcação de modo a garantir o cumprimento das regras impostas pela DGS e pelo governo.

Neste momento tão crítico a intervenção da mediação profissional é fundamental para assegurar a boa concretização dos negócios e a segurança das partes neles envolvidos evitando assim situações irremediáveis e prejuízos surpresa para as partes envolvidas. Mais de 70% das transações passam pela mediação profissional, deixar isto, neste momento, entregue a outros não será benéfico para ninguém! Neste contexto proteger este setor tão fustigado também é crítico para a retoma da economia, não nos esqueçamos das últimas crises em que este setor se mostrou determinante não só para a recuperação como pela forte capacidade de criação de emprego.

Empresário e Gestor de empresa