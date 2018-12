A fragilidade do retalho americano

Até há algumas semanas poderíamos afirmar que 2018 seria um dos melhores anos da economia norte-americana. O PIB real cresceu 4,20% e 3,50% nos últimos dois trimestres, a economia encontra-se em pleno emprego e o S&P 500 atingiu máximos históricos durante o mês de setembro.

Porém, os ganhos dos principais índices bolsistas foram eclipsados por um novembro catastrófico. Novembro foi marcado por um forte movimento de venda de ações, refletindo o ajustamento dos mercados face à volatilidade. Além disso, a apresentação dos resultados do terceiro trimestre teve também efeitos negativos, tendo o retalho sido um dos principais setores afetados pelos maus resultados.

Mas como é possível que o terceiro trimestre tenha sido assim tão prejudicial para os retalhistas? Vamos por partes. Em primeiro lugar, é necessário entender a importância dos resultados do terceiro trimestre. A apresentação serve para os acionistas analisarem a execução da estratégia e, assim, reavaliarem as metas das empresas para o final do ano.

Ora, o setor do retalho é um dos mais suscetíveis à transformação digital. Empresas com modelos de negócio mais tradicionais têm investido agressivamente na digitalização, com o objetivo de conseguir acompanhar os gigantes do mercado. Todavia, apesar dos esforços e do aumento de receitas, a lucratividade continua a cair, preocupando investidores. Adicionalmente, vários retalhistas que anunciaram resultados acima do esperado não conseguiram beneficiar dos mesmos, dado que as expetativas para o final do ano foram maioritariamente revistas em baixa.

Por outro lado, o crescimento de vendas do retalho tem sido impulsionado, em larga escala, pela venda de combustíveis e de automóveis. Em outubro, vendas totais cresceram 0,80% face a setembro. No entanto, excluindo as duas rubricas anteriores, as vendas das restantes atividades apenas cresceram uns desapontantes 0,30%. Por último, apesar de um aumento previsto de vendas, em 2018, de 4,83%, em agosto e setembro registaram-se decréscimos consecutivos de vendas (face ao mês anterior), pela primeira vez desde 2015.

Assim, as épocas festivas surgem como a "salvação" para o retalho. E é neste contexto que surge a Black Friday, permitindo antecipar as vendas natalícias.

Através de grandes descontos, os retalhistas conseguem superar as metas de final de ano. Contudo, o efeito novidade da Black Friday há muito que despareceu. O consumidor norte-americano espera pacientemente pela Black Friday, à qual se junta a Cyber Monday e o fim de semana de Ação de Graças.

De facto, esta ocasião já não corresponde a um choque temporário. Na verdade, trata-se de um choque permanente, com impacto sobre a escolha temporal do consumidor. Desta forma, é natural observar-se um decréscimo do consumo nos meses de agosto e setembro, em detrimento de um aumento bastante superior da despesa nos meses de novembro e dezembro.

A Black Friday é, então, um caso de maior sucesso a influenciar a decisão do consumidor do que certas políticas não convencionais dos bancos centrais em momentos de crise. No entanto, uma questão importante fica por responder: serão os benefícios da Black Friday suficientes para compensar a redução de vendas ao longo do ano?

Membro do Nova Investment Club

Artigo em conformidade com o novo Acordo Ortográfico