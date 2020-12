A lei insensata que coloca em causa o investimento estrangeiro no País

Os Centros Comerciais, face a este contexto desafiante e mesmo perante a ingerência externa que têm sofrido e que anula a liberdade de iniciativa económica privada, têm trabalhado afincadamente para assegurar a firmeza do seu ecossistema e devolver aos clientes o sentimento de confiança e de que é seguro estar nos centros comerciais. Ao mesmo tempo, o trabalho com os lojistas numa base de parceria, seja de plano de reação comercial ou financeira, como historicamente é feito, têm sido essenciais para a manutenção deste ecossistema.

No entanto, apesar dos esforços de todo um setor, as recentes alterações impostas pelo Estado Português, nomeadamente no que se refere às remunerações e retroatividade da lei das rendas variáveis, colocam verdadeiramente em causa o modelo de negócios dos centros comerciais. Um modelo que tem sido estável nos últimos 30 anos, apesar de, no passado, já ter enfrentado outras crises e em que sempre demonstrou uma boa capacidade de resolução da situação em conjunto com os lojistas e sem a necessidade de qualquer envolvimento do Estado. Os consecutivos atropelos da legislação, neste contexto de pandemia, imposta de forma irrefletida e sem um conhecimento sólido das especificidades deste setor afetou de forma direta o equilíbrio entre as duas partes envolvidas na questão: proprietários e lojistas. Mesmo quando estavam já acertadas as condições com 90% dos lojistas para o período em causa no processo dos retroativos, é aprovada a respetiva lei apesar da confirmação prévia da sua inconstitucionalidade.

É importante relembrar que o modelo de negócio dos centros comerciais está assente, essencialmente, em dois pilares distintos. Por um lado, numa remuneração fixa e independente da variabilidade das vendas dos lojistas, e, por outro, num retorno relativamente baixo. A remuneração variável serve apenas como prémio para partilhar uma performance dos lojistas acima do esperado. A eliminação das rendas fixas num ano normal, como por exemplo 2019, tem um impacto direto de 42% na remuneração, sem considerar a redução das vendas associada à crise, o que demonstra um desequilíbrio da medida, não só entre os proprietários e os lojistas, como também entre os próprios lojistas. Esta medida transforma-se num desconto indiscriminado a todos os lojistas, independentemente da sua dimensão, performance ou solidez financeira.

Para além de afetar o modelo de negócios dos centros comerciais, esta medida tem ainda um impacto direto, e também indireto, no investimento imobiliário e, consequentemente, no investimento no país, sendo importante destacar que o setor imobiliário tem um peso de cerca de 15% no PIB português. O setor do retalho tinha previsto investimentos consideráveis em Portugal, cerca de 2,5 mil milhões de euros, nos próximos cinco anos. Estas previsões foram feitas num período pré-covid e, obviamente, antes da implementação da legislação que tem penalizado fortemente esta indústria. Para além do impacto negativo no setor, esta nova legislação criou também um clima de incerteza junto dos investidores. A estabilidade é uma variável crucial num setor cuja rentabilidade é avaliada a longo prazo, sendo que qualquer alteração tem um enorme impacto no retorno dos investidores.

Esta estabilidade tem sido continuamente ameaçada e a aprovação da retroatividade das rendas variáveis vem agravar todo o contexto, numa clara violação do direito à propriedade privada. Há que sublinhar que para manter os investimentos planeados para o setor, é essencial que não existam interferências externas ao setor, nomeadamente por parte do Estado, sob o risco da maioria desses investimentos não se concretizar e estarem em risco a criação de milhares de postos de trabalho.