A regionalização e o Interior - (I)

As tentativas conduzidas por alguns autarcas mais empenhados e competentes são, por via de regra, travadas pela ausência de instrumentos e de recursos - financeiros, técnico/operacionais, administrativos e legislativos.

1. Voltei a percorrer recentemente regiões que, em 2017, foram devastadas pelos incêndios. O que encontrei levou-me a recordar o que então escrevi. Na altura procurei chamar a atenção para o risco de aceleração do processo de fragmentação e de desertificação das regiões do "Interior". Referi então que o nível dramático de devastação provocada pelos incêndios tinha uma dupla leitura: por um lado, representava um "golpe de misericórdia" num mundo que vinha a definhar há muitas décadas; por outro, e dada a dimensão da tragédia, havia acabado o tempo em que era possível assistir com passividade à agonia demográfica e social dos territórios a que chamamos o "Interior", enquanto alguns centros urbanos crescem e absorvem parcelas crescentes de riqueza e de rendimento. Como se um país com a dimensão do nosso se possa dar ao luxo de ignorar regiões que podem dar um contributo único e importante para o nosso desenvolvimento económico e social.

Perante a dimensão e as implicações económicas, sociais e políticas da tragédia, referi ainda que nos encontrávamos perante o que chamei um "desafio de geração": Pôr de pé um programa articulado de relançamento da actividade económica das regiões atingidas, de modo a recriar um modelo de desenvolvimento económico e social sustentável. (*)