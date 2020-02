A solidariedade e os outros

As políticas redistributivas, esse elemento fundamental da sociedade “justa e solidária” que a nossa Constituição afirma que estamos empenhados em construir, dependem de nos sentirmos parte de uma comunidade política. Só existe quando sentimos que fazemos parte de um todo e que temos responsabilidades para com os outros seres humanos que fazem parte da mesma comunidade. Felizmente, uma maioria política e social tem essa opinião e dá legitimidade a esse papel do Estado. Sem essa opinião, não seria possível sustentar politicamente os elevados níveis de tributação necessários aos Estados sociais dos países europeus.





O não reconhecimento desse sentimento de comunidade é o grande falhanço dos movimentos políticos e dos filósofos ditos “ultraliberais” ou “libertários”. É o falhanço exemplificado por um famoso momento de uma campanha presidencial americana: o libertário Ron Paul, que defendia que cada um tem de ser responsável por fazer um seguro de saúde que acautele as suas próprias despesas, é confrontado com a pergunta crítica - o que é que fazemos ao cidadão que não tem seguro e chega à urgência? Deixamos morrer? A história não regista a atrapalhada resposta de Paul, mas regista as vozes dos seus apoiantes que da audiência disseram “sim!”. É esse “sim”, assinalando a total desresponsabilização da colectividade perante o destino de um dos seus membros, que felizmente não corresponde ao sentir da maioria, e por isso podemos continuar a aspirar a viver numa sociedade decente.