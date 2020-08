Apostar na Exportação. Os desafios para Portugal

Ultrapassada a grande celeuma em torno da cimeira da UE, o Conselho Europeu finalizou o acordo referente ao plano de retoma da atividade económica, face aos efeitos devastadores da pandemia. Deste modo, Portugal assegura um montante de 45,1 mil milhões de euros, dos quais 15,3 mil milhões se traduzem em transferências a fundo perdido e 29,8 mil milhões de euros em subsídios do orçamento da EU, a longo prazo 2021-2027. Acrescentam-se ainda 10,8 mil milhões de euros em empréstimos, referentes ao Fundo de Recuperação.

Surge então a questão fulcral sobre a melhor forma de Portugal aplicar este montante e como deve otimizar o mesmo. De entre os pontos do plano de recuperação nacional, definido por António Costa e Silva, este artigo pretende destacar dois, a criação de um fundo soberano de apoio à tesouraria das empresas e a conversão de Portugal numa potência atlântica.

O primeiro, que assenta sobre as instituições focadas na exportação, remete à necessidade de restruturar e simplificar os instrumentos de capital e de acesso ao financiamento, visando criar condições para o reforço dos capitais próprios e, assim, minimizar a crescente descapitalização das empresas portuguesas.

Agora, mais do que nunca, é necessário recuperar a competitividade a nível europeu, assim como aumentar a produtividade nacional, objetivo já estabelecido anteriormente pelos governos portugueses. Tais fatores só poderão ser exequíveis se a escala e o valor da produção aumentarem, estando diretamente relacionados com o papel das exportações na economia portuguesa. Deste modo, é crucial complementar o investimento nacional com o investimento direto estrangeiro, a fim de integrar empresas portuguesas na cadeia de produção e/ou distribuição de grandes "players" no mercado.

Contudo, é fundamental reconhecer as grandes limitações que Portugal apresenta face a esta medida, uma vez que os instrumentos nacionais de apoio e promoção de empresas com valor acrescentado, nomeadamente as direcionadas para a exportação, são consideravelmente reduzidos. De facto, Portugal possui uma fraca estrutura de produção que necessita de uma reforma considerável em termos de inovação e intensidade tecnológica, assim como detém uma reduzida percentagem de população ativa com qualificação superior como, por exemplo, gestores e engenheiros, o que condiciona a capacidade de implementar estratégias inovadoras e de gerar exportações com grande valor acrescentado. A isto acresce a forte competição europeia na qual Portugal está inserido, a sua reduzida viabilidade internacional e o limitado poder de negociação, quando comparado com grandes potências já estabelecidas, fatores que prejudicam a proliferação do nível de exportações no país.

Em contrapartida, Portugal pode e deve beneficiar da sua geolocalização estratégica e assumir-se como um player Atlântico reconhecido, reforçando, assim, as suas relações geopolíticas e económicas tanto com potências europeias como atlânticas. Este segundo ponto proposto, aposta no papel das Forças Armadas portuguesas nas missões de solidariedade, nomeadamente no norte de África e na América do Sul, e em colaborações de combate a ameaças globais, numa tentativa de aumentar a sua rede de cooperação e fortalecer as ligações internacionais. Soma-se a isto, o facto de Portugal ser o país europeu com maior proximidade do continente americano, podendo fortificar a sua posição de ponte transatlântica nas rotas comerciais e complementar os planos de exportações nacionais. Tal pode ser traduzido, por exemplo, pela atribuição do porto de Sines como principal entrada no mercado europeu das exportações de gás natural liquefeito por parte dos EUA.

Não obstante, é categórico compreender as adversidades em implementar as ideias propostas assim como estabelecer a linha de prioridades face às mesmas, destacando a necessidade de alocar e quantificar o esforço financeiro para a execução deste complexo e ambicioso plano de recuperação.

Membro do Nova Investment Club