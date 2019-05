Benefícios extrassalariais: o lado B

Os Benefícios Extrassalariais têm seguido uma tendência de grande diversificação e, quando chega a hora de escolher a empresa onde trabalhar, é cada vez maior o número de indivíduos, nomeadamente de novas gerações, que assumem como fatores decisivos um conjunto de benefícios, que outras gerações não colocavam em primeira linha.

Hoje, os estudos revelam, em todo o mundo ocidental, que os colaboradores privilegiam o equilíbrio entre a vida laboral e a privada como um dos fatores cada vez mais relevantes na hora de aceitar um novo desafio profissional. Outros benefícios, como os seguros de saúde, vales para educação e complementos de reforma, ocupam os tops dos "rankings" em todo o mundo.

Ora, há também um benefício, conhecido há décadas em diversos países Europeus: o subsídio de refeição em título. Este, apesar de bastante utilizado em Portugal e, ao contrário do que se possa pensar, não é um direito universal para os trabalhadores do setor privado, como o é o salário base ou os subsídios de Natal e de férias. Não o é, mas tem um impacto direto na economia (e não é pouco).

Dados de um estudo elaborado pela Universidade Nova, a pedido da Associação Portuguesa das Empresas de Títulos Extrassalariais (EBFS), demonstram que, por cada 32 beneficiários do sistema de titularização, é criado um posto de trabalho remunerado na economia portuguesa.

Os resultados indicam, ainda, que este número pode baixar para 25 se forem nulos os efeitos de substituição do consumo interno e uma maior fatia da despesa, decorrente da utilização dos títulos, for efetuada no setor da hotelaria e restauração. Ou seja, o contributo do sistema de titularização em termos macroeconómicos e sociais (criação de riqueza, geração de empregos, redução da economia não registada e impactos positivos nas finanças públicas) é tanto mais significativo quanto maior e melhor for concedido e utilizado corretamente o título.

Apesar de todos os impactos positivos, ainda em Portugal, e somente em Portugal (!), ainda há vantagens fiscais quando o subsídio de refeição é pago em numerário e não através do título. Estes factos alertam para a necessidade imperiosa de garantir que a função social atribuída ao benefício - adquirir uma refeição e/ou alimentos para a sua confeção num estabelecimento com acordo comercial direto com o emissor do título social - e que justifica a discriminação fiscal de que beneficia é, de facto, cumprida, evitando tentativas de abuso na utilização dos títulos e moralizando o sistema.

Para obtermos os melhores resultados é obrigatório enfrentar um conjunto de desafios: estabelecer uma definição do que é considerado um título de refeição enquanto vale social, benefício social e com vantagens fiscais associadas - ou seja, a criação de um "Estatuto dos Benefícios Sociais"; elaborar um conjunto de regras para emissão, aceitação e utilização dos títulos; e, muito importante, limitar a "discriminação negativa" que ainda encontramos no mercado.

Cumprindo os desafios, estamos perante um conjunto de oportunidades que não devemos, e não podemos, descurar. Como já exposto acima, ao conceder o benefício social do subsídio de refeição através de títulos estamos, também, a impactar de forma muito positiva o Saldo Orçamental do Estado. Esta é uma visão com base em factos, sobre um tema recorrentemente analisado à luz de uma perspetiva de recursos humanos, mas, tendo em conta os dados que aqui apresentamos, estamos perante uma grande mais-valia para o mercado de trabalho português, se os títulos extrassalariais forem alvo de um debate sério e concertado. Este é o lado B dos Benefícios Extrassalariais.

Presidente da EBFS - Associação Portuguesa das Empresas de Títulos Extrassalariais