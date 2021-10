Business is back… ainda que de forma moderada!

Boas notícias trazem-nos os últimos dados do INE relativos ao 2º trimestre de 2021, demonstrando que o mercado imobiliário está de volta, com um crescimento moderado e comprovando uma vez mais a resiliência deste setor e a sua importância para a economia nacional.

Ao nível das transações imobiliárias concretizaram-se cerca de 52.855 transações correspondendo a um valor 8,5 mil milhões de Euros, valores recorde nunca antes alcançados num trimestre e que compensam a baixa e a perda registada em 2020.





Para este crescimento, contribuíram sem exceção todas as regiões do país, atingindo-se em todas elas os maiores registos de transações em termos de volume e valor de sempre, demonstrando também que o mercado imobiliário não é apenas Lisboa e Porto.





A manter-se este ritmo, poderemos já esperar a retoma do setor ao crescimento, mas ainda a taxas inferiores às registadas nos últimos 5 anos.

Ao nível da componente novo e usado o crescimento verificou-se de forma mais intensa no segmento do usado, tendo o seu crescimento estado acima 7 pontos percentuais do verificado no segmento novo, ao nível do valor global ambos cresceram em cerca de 24% em relação ao trimestre anterior.

Boas notícias também ao nível dos preços, já que o índice de preços da habitação relativo ao 2º trimestre de 2021 regista um crescimento de 2,2% em relação ao trimestre anterior, encontrando-se este crescimento moderado em linha com a média de crescimento verificada em trimestres anteriores.





Na comparação com o trimestre homólogo(2020) o 2º trimestre de 2021 cresceu cerca de 6,6% apresentando-se também este valor como moderado e abaixo do crescimento homologo verificados nos 20 trimestres anteriores (5 anos) em que em média a variação foi de 7,85%.

Em termos globais assistimos a uma clara retoma do setor imobiliário com sinais evidentes de crescimento sustentado tanto ao nível das transações como do seu valor global. Para a sustentabilidade deste crescimento muito contribui a evolução dos preços que se tem apresentado como baixo ou moderada, não sendo de esperar nenhum movimento descontrolado de subia ou baixa de preços, fator relevante é não se encontrarem em toda esta evolução nenhuns sinais da chamada especulação imobiliária.

Consegue-se desde já prever que com grande probabilidade teremos 2021 a crescer em relação a 2019 cerca de 6% em volume, estimando-se que se possa atingir as cerca de 200 mil transações e um valor de 30 mil milhões de Euros.

Mais uma vez e a par de outros, o setor imobiliário em Portugal revelando-se como um setor robusto, sustentado e não especulativo, devendo ser cada vez mais ser considerado como um setor estratégico para o desenvolvimento do país e para a sustentabilidade das famílias.