Chega de queda Livre

Quem leu Yuval Harari conhece a sua explicação sobre como a nossa espécie, o Homo Sapiens, se impôs a todas as outras espécies e, por fim, influenciou o destino do nosso planeta. Claro que há outras explicações de como chegámos até aqui, nomeadamente as bíblicas, mas voltando a Harari, o que ele diz é que, ao contrário das outras espécies que nunca se conseguiram organizar em grandes grupos para lutar por objectivos comuns, o Homo Sapiens desenvolveu ferramentas únicas como a língua, a escrita, as regras de “governance” e de estruturas de poder. Ferramentas que, utilizadas em conjunto, permitiram que a nossa espécie edificasse pirâmides, se organizasse em impérios de muitos milhões de indivíduos e de quilómetros quadrados, desenvolvesse tecnologias com força para fazer frente a fenómenos naturais e a ataques de vírus e bactérias que regularmente nos dizimavam, construísse armas cuja letalidade é difícil imaginar ser ultrapassada e se lançasse à descoberta do espaço sideral que envolve este minúsculo grão de areia que é a Terra. Grande é, sem qualquer dúvida, a obra do Homo Sapiens.





Esta capacidade de sucesso inquestionável não é, no entanto, linear. Não avança em linha recta, perde-se por vezes em circuitos hiperbólicos e nalgumas situações, dirige mesmo toda a sua energia para a autodestruição. E isto porque, voltando a Harari, o Homo Sapiens não é propriamente uma entidade racional. O seu mecanismo de controlo, o cérebro, é mais sensível ao discurso, à narrativa, à história mirabolante e maravilhada, do que propriamente à análise dos factos. Assim foi, assim será.