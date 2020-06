Como relançar a economia? - (III)

Merkel e Macron compreenderam a gravidade dos riscos que ameaçam a Europa do euro e jogaram o peso – político e económico – do eixo Paris/Berlim numa solução capaz de abrir caminho a uma proposta da Comissão.

1. Ainda não são conhecidos os contornos definitivos dos apoios da União Europeia às economias do euro, em particular às menos competitivas e mais endividadas. No entanto, é razoável admitir que a resposta final não se irá afastar muito da proposta da Comissão. A ser assim, permanecem em aberto algumas questões importantes: como vai a Europa emergir da actual crise? As soluções propostas pela Comissão são as necessárias para preservar o euro e consolidar o movimento de integração? No nosso caso, como utilizar os recursos que, ao longo dos próximos anos, a Europa vai canalizar para a nossa economia? Devemos procurar relançar a actividade económica sem questionar o modelo de organização e de crescimento que enquadrou a nossa economia nas últimas décadas? Ou, em alternativa, devemos procurar – sem pôr em causa a importância estratégica dos elementos mais dinâmicos desse modelo – novos eixos de crescimento e desenvolvimento económico? Eixos capazes de ultrapassar os bloqueamentos que têm travado o nosso crescimento, de atrair o talento e o investimento de que dependem a inovação e os ganhos de produtividade.





Na verdade a autonomia para desenhar programas que se proponham combater os bloqueamentos estruturais vai depender do tipo de condicionalidade que vier associada aos apoios europeus. Sendo natural que esta venha a reflectir linhas estratégicas adoptadas a nível europeu – como a economia digital e a inovação tecnológica, o ambiente, as energias renováveis, as telecomunicações e os transportes transeuropeus – é importante que deixe margem para programas dirigidos aos bloqueamentos com que as diferentes economias se debatem.