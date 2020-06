Como relançar a economia? – (IV)

1.De acordo com os elementos conhecidos – e pressupondo a aprovação da proposta da Comissão Europeia – a nossa economia poderá contar com ajudas de cerca de 15 mil milhões de euros, provenientes do Fundo de Recuperação europeu. Se, para além disso, considerarmos os fundos provenientes do Quadro Financeiro Plurianual – cerca de 25 a 30 mil milhões de euros – verificamos que globalmente vão estar disponíveis entre 40 e 45 mil milhões de euros de apoios comunitários. Embora se trate de montante relativamente modesto quando comparado com os programas de relançamento de outras economias do euro – cerca de 20% do PIB a utilizar ao longo da próxima década, até 2030 –, trata-se de subsídios e não de dívida o que, no nosso caso, é de uma importância crucial.





A disponibilidade destes fundos abre uma “janela de oportunidade” para impulsionar um movimento de transformação da nossa economia, de modo a aumentar a sua produtividade e competitividade.