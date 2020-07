Covid-19: China e a nova ordem económica mundial

O que começou como uma crise de saúde de dimensão global, acabou por se tornar na maior crise económica e social dos últimos anos. A crise que se instalou em virtude da pandemia de covid-19 teve impactos na sustentabilidade e competitividade de empresas, Estados e cidadãos e, apesar dos sinais recentes de retoma da atividade económica, esta é muito diferente para cada região, país e organização.

A crise pandémica que hoje enfrentamos não só acelerou algumas tendências e prioridades de investimento, como vai também desencadear uma nova ordem económica marcada pelo aumento da intervenção dos Governos e pelo desencadear de medidas orientadas para o crescimento económico, mitigando os efeitos nefastos do desemprego e da queda abrupta do consumo.

Mas é certo também que a crise levará, por contraponto, a uma maior força económica da Ásia - e da China, em particular -, uma região na qual mais de metade da população mundial está concentrada, que tem uma perspetiva demográfica mais favorável do que a do resto do mundo, classes médias em ascensão e um planeamento urbano em constante desenvolvimento. Para além disso, existe na região uma maior estabilidade política e níveis de dívida mais baixos do que noutros países, o que, a juntar ao baixo preço do petróleo, torna a região melhor posicionada para enfrentar o impacto devastador da pandemia.

A China surge, aliás, como um dos candidatos mais fortes a liderar o crescimento económico e é possível que o país termine o ano de 2020 no positivo. A China não só apresenta mecanismos mais eficazes para prevenir e controlar uma possível segunda vaga do vírus, como teve a capacidade de retomar a atividade antes dos restantes países e a sua economia doméstica mostra sinais de recuperação, apesar do distanciamento social.

Embora as metas de crescimento tenham sido revistas em baixa na última convenção do Partido Comunista, especialmente face ao desempenho das exportações e dos desequilíbrios na oferta-procura, a atividade económica da China registou, no final de maio, um aumento trimestral anualizado de 16%, a taxa mais alta dos últimos 10 anos.

A China tem vindo, há largos anos, a reorientar o seu modelo de crescimento económico para ser mais dependente do consumo local e menos das exportações pela procura externa. Esta inversão de modelo económico já estava, porém, em curso antes da pandemia e o Governo chinês tudo fará para impedir que o motor pare. E, embora o consumo interno continue um pouco atrasado - e possa ter um efeito neutro na economia chinesa em 2020 - tem vindo a aumentar pelo menos desde março. Por exemplo, durante o festival anual de compras celebrado a 18 de junho, as vendas online registaram um novo recorde: só a Alibaba e a JD.com registaram vendas no valor de 136 biliões de dólares. É inevitável, portanto, pensar que o consumo na China acabará definitivamente por ser o principal motor da sua economia.

O investimento em empresas expostas ao que os consumidores chineses compram pode ser, por tudo isto, um caminho para os investidores. Refiro-me, concretamente, a empresas que estão no epicentro das "megatendências estruturais" de longo prazo. Muitas delas investem significativamente em inovação tecnológica, mas também se aproveitam de fatores como o acelerado desenvolvimento urbano ou questões de saúde associadas a uma população envelhecida e hábitos de vida mais saudáveis. Importa aos investidores considerar, pois, dois aspetos fundamentais relativamente a esta matéria. O primeiro tem que ver com a avaliação das empresas e com as perspetivas de crescimento, isto é, se é instável ou mais sustentável, se passa mais ou menos despercebida pelo mercado, etc. O segundo tem que ver com a atenção que deve ser dada à capacidade de geração de liquidez das empresas analisadas e à forma como essa liquidez é utilizada.

Numa altura de renovada esperança e retoma global, a China surge, como facilmente se percebe, como um dos candidatos mais fortes a liderar o crescimento económico no mundo desenvolvido e dificilmente o Governo chinês recuará na sua intenção de dominar uma nova ordem económica mundial.

Senior Sales Manager Iberia, Fidelity International