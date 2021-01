Criar resiliência para abraçar a mudança

Não é, de todo, um eufemismo afirmar que 2020 mudou para sempre a forma como fazemos negócios, trabalhamos e conduzimos as nossas vidas. A tecnologia, desenvolvida e implementada a uma velocidade hipersónica, tem sido fundamental para garantir a sobrevivência de empresas de todas as dimensões, transferindo serviços essenciais para o online e permitindo que os colaboradores trabalhem remotamente. Enquanto algumas empresas podem ter visto a transformação digital como um "nice to have", hoje é certamente algo fundamental.

Liderança e resiliência foram duas características essenciais para navegarmos num ano de incertezas. Com a pandemia covid-19, os líderes empresariais tiveram que adaptar as suas operações de negócios para serem mais ágeis e inovadores em prol dos clientes. Foram desafiados a obter o melhor das equipas que se encontravam distribuídas, trazendo uma nova forma de encarar a produtividade e o bem-estar. Além disso, a crise colocou à prova a priorização das equipas de formação, qualificação e requalificação. Isto é particularmente importante devido às rápidas mudanças que estamos a assistir na natureza dos empregos que a economia digital está a exigir.

Ao olharmos para um novo ano, a capacidade de recuperação e crescimento em circunstâncias desfavoráveis continuará a determinar o sucesso dos negócios. Liderar com uma mentalidade transformadora, incutir a resiliência nos nossos modelos de negócios e nas equipas, será fundamental para preparar as empresas, carreiras e o nosso sucesso.

Tudo se pode tornar digital

As empresas devem considerar como tudo se pode tornar digital - e como devem agir rapidamente. Falemos do setor do retalho. Quando a pandemia surgiu, em poucos dias conseguiram construir aplicações de gestão de filas para ajudar os clientes a entrarem nas lojas com segurança. Cada vez mais pastelarias e restaurantes configuraram soluções de gestão de pagamento com cartão de crédito, permitindo que os clientes paguem antecipadamente antes de chegarem aos próprios locais. Outros lançaram serviços totalmente novos, como os kits de refeição "cook-it-yourself". Ouvir os clientes - e reconhecer que os seus comportamentos e expectativas estão sempre a evoluir - ajudará certamente a definir as estratégias de resiliência digital das empresas.

A tecnologia está a transformar a forma como as empresas se relacionam com os clientes, em qualquer momento e a partir de qualquer lugar. A resiliência pode ser encontrada na forma como as empresas se esforçam para tornar a jornada do cliente mais conectada, personalizando produtos e serviços, e incorporando a inovação nos modelos operacionais. Vimos como as inovações em inteligência artificial, como os chatbots, ajudaram as empresas a sobreviver, recuperar e a escalar em tempo de crise. Avaliar problemas de desempenho e identificar riscos tem conduzido a decisões mais inteligentes, que evitam dificuldades tanto para empresas como para os clientes. Tirar partido dos dados, impulsionar a colaboração e a tomada de decisões em tempo real deve ser uma prioridade para os líderes empresariais, perante toda esta mudança.

Adotar a transparência e a empatia

A mudança para o trabalho remoto deu-nos mais conhecimento sobre o poder da comunicação. Consistência na partilha de informações que estão rapidamente acessíveis, incluindo quais as decisões que estão a ser tomadas e porquê, provou ser essencial para disponibilizar garantias aos colaboradores durante a pandemia. Esta transparência e foco na confiança só irão ter mais importância à medida que as equipas se tornarem mais distribuídas.

Da mesma forma que a organização do trabalho continua a mudar para construir equipas mais resilientes, precisamos de fomentar uma cultura que apoie os trabalhadores. A liderança empática é mais do que compreender as emoções e pensamentos de quem se encontra presente; é perguntar aos colegas como se sentem, incentivando-os a pedir ajuda e a ter as "conversas difíceis" sempre que necessário. Melhorar o apoio através de pesquisas regulares pode aumentar a moral e a produtividade, elucidar sobre os planos de negócio e reduzir riscos a curto prazo. Manter os colaboradores seguros e diminuir os níveis de stress não beneficia apenas os próprios – coloca também as empresas numa melhor posição para cuidarem dos seus clientes.

Dar oportunidades de qualificação para obter mais sucesso

Os desenvolvimentos tecnológicos e a procura dos clientes, em conjunto, irão moldar os empregos do futuro - e as capacidades de que as equipas necessitam para terem sucesso. À medida que a economia digital continua a evoluir, as empresas não têm apenas a responsabilidade de facultar aos colaboradores oportunidades de reciclagem e transição das suas carreiras, mas é também cada vez mais do seu interesse fazê-lo. Priorizar a formação contínua, a inclusão e o desenvolvimento diversificado são os pilares para a construção de uma equipa de trabalho mais resiliente.

Não podemos prever o que o futuro nos reserva, mas é certo que a pandemia covid-19 não será a última crise que enfrentaremos. Com liderança e tecnologia, incorporando a resiliência em todas as operações, serviços e equipas, as empresas podem olhar para o futuro com mais confiança. O foco no cliente e a experiência positiva dos colaboradores irá mostrar-nos o que a resiliência significa para as empresas. Ao equipar os colaboradores com a formação e as capacidades de que necessitam, juntos podemos abraçar a mudança com a positividade necessária.

Country Leader da Salesforce Portugal